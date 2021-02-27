تعليم السويس: لم نتلق أية شكاوى من امتحانات اليوم الورقية أو الإلكترونية

السويس_ سيد نون

قال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم في السويس، إن 3536 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي العام أدوا امتحاني اللغة العربية والأحياء إلكترونيا عبر أجهزة التابلت في سهولة ويسر، دون حدوث أي مشكلة في الاتصال أو في الوصول إلى روابط الامتحانات.

وأضاف الفولى، أن طلاب الصف الأول بالتعليم الفني أدوا الامتحانات في مواد التخصص ورقيا، وسط إجراءات احترازية بجميع مدارس التعليم الثانوي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع أنه جرى تجهيز 30 مدرسة، وتعقيم الفصول والممرات ودورات المياه بمشاركة المعلمين مديري المدارس، حرصا على سلامة جميع الطلاب.

وأوضح مدير تعليم السويس أن هناك غرفة عمليات برئاسته، ضمت مدير التعليم العام ومديرى التعليم الثانوي والتطوير التكنولوجي والإحصاء والشئون القانونية، بحضور الموجه العام للمادة الدراسية التي يُجري عليها الامتحان.

وأكد أن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى خلال اليوم الأول لامتحانات طلاب الصف الأول الثانوي.

وتعمل اللجنة على حل كل ما يطرأ من عقبات تواجه الطلاب من خلال التواصل المستمر مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة والدعم الفني، وتقوم بإعداد تقرير يومي شامل عن أعمال الامتحان بالمديرية تتابع سير الامتحانات.