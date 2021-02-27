"تعليم الإسكندرية": لن يضار أى طالب بسبب سقوط سيستم امتحان الثانوية العامة

الإسكندرية جاكلين منير

أكد محمد سعد محمد وكيل التربية والتعليم بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لن يضار أى طالب بالثانوية العامة من سقوط السيستم خلال الامتحان، مضيفا أنه بتوجيهات من غرفة العمليات تم التوجيه بإعادة الامتحان، لمن تضرر من سقوط السيستم، على أن تقوم المدرسة بتحرير محضر إثبات حالة وسيتم إعادة الامتحان.

وكان سيستم امتحانات الثانوى العام قد تعرض لعطل، ولم تتمكن 68 طالبة من أصل 224 فى مدرسة المنار من إجابة المادة الأولى، وامتحان الجيولوجيا .

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، استعدادتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسى الأول، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأشار الدكتور محمد سعد محمد وكيل التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أن الصفوف الدراسية حتى الصف الثالث الابتدائي لا توجد امتحانات للطلاب بهذه المراحل الدراسية في نظام التعليم الجديد وسيتم الاعتماد على نظام التقييم للانتقال للصف الأعلى.

وأكد أن امتحانات الصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي سوف تعقد يوم الأحد الموافق 28 من فبراير الجاري وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 4 من مارس المقبل وستكون في المدرسة ولن يحضر سوى الطالب الممتحن فقط، قائلا: إن الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين في يوم واحد ورقة امتحان واحدة وتضم عدد من الأسئلة (اختيار من متعدد) موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

وأشار سعد، إلى أن موعد امتحان الصف الرابع الابتدائي يوم 28 فبراير والصف الخامس الابتدائي يوم 1مارس والصف السادس الابتدائي يوم 2 مارس الصف الأول الإعدادي يوم مارس الصف الثاني الإعدادي يوم 4 مارس، وان زمن الامتحان ساعتان لكل صف، ويتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبي لها.

كما شدد وكيل الوزارة على ضوابط النجاح والانتقال للصف الأعلى حيث أكد على أنه ليس هناك نجاح أو رسوب فى الفصل الدراسى الأول لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسى وتحدد النتيجة النهائية للطالب بعد إضافة الدرجات التى يحصل عليها فى الفصل الدراسى الثانى.

وأوضح سعد، أن امتحانات الصفوف الأول والثاني والثانوي، سوف تعقد في الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس، وسوف تُعقد امتحانات إلكترونية بالمدرسة للطلاب التي تم تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لبقية الطلاب بلجان مراقبة ومؤمنة حسب جدول الامتحان، على أن تعقد امتحانات إلكترونية قصيرة من المنزل في آخر كل شهر بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني، أما الصف الثالث الإعدادي سوف يتم عقد امتحان يوم 7 من مارس وسيكون امتحان واحد لجميع المواد متعدد التخصصات فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط.

وتابع سعد، أنه طبقا للكتاب الدورى لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسى الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام بل يشترط التقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى اجتياز الامتحان المجمع فقط .

وبالنسبة لامتحانات الفصل الدراسى الثانى، قال: سيتم عقد امتحان بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسى الثانى فقط وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة، مضيفا أن الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسى الأول أو حصل على 50٪فاكثر فى الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25٪فى مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلى ويعد هذا الامتحان شرطا أساسيا للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى فى المواد التى تسببت فى ذلك، ويحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التى سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسى الثانى فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية "عام -فنى" وفق تلك الدرجات.

أما الامتحانات التعليم الفني وجه "سعد" أن تكون امتحانات التعليم الفني على شقين وهما الامتحانات العملية والمعملية – الامتحانات التحريرية الامتحانات مع تخفيض الزمن المخصص لأدائها حتى يتم الانتهاء من هذه الامتحانات بمعدل زمني يومي لا يتعدى الثلاث ساعات يوميًّا على أن تعقد الامتحانات خلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 فبراير وحتى يوم الخميس الموافق 13 مارس على أن يكون أداء هذه الامتحانات بنظام التبادل اليومي بين صفوف النقل بمدارس التعليم الفني لإتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المادة العلمية بالمنزل لأداء هذه الامتحانات، وذلك بمدارس التعليم الفني (نظام السنوات الثلاث – نظام إعداد مهني – نظام التعليم والتدريب المزدوج – نظام السنوات الخمس، على أن يتم استكمال أداء الامتحانات العملية والمعملية للطلاب الذين بدءوا هذه الامتحانات قبل إجازة نصف العام، بعد انتهاء الاختبارات التحريرية وخلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 فبراير وحتي يوم الخميس الموافق 11 مارس، ويتم مراعاة تقسيم الطلاب إلى مجموعات تتناسب مع الأماكن المتاحة لأدائهم هذه الامتحانات العملية والمعملية معامل - ورش، وذلك على مدار الأيام المخصصة لكل صف من صفوف النقل بمدارس التعليم الفني، على أن يكون الزمن المخصص لكل امتحان عملي أو معملي ساعة واحدة فقط مع مراعاة وضع الامتحانات العملية والمعملية لتتناسب مع الزمن المخصص لكل امتحان عملي أو معملي.