تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة فى الأسبوع الرابع من فبراير

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة، وبورصة النيل خلال جلسات الأسبوع الرابع من شهر فبراير الجاري، بقيمة تداول بلغت 2.2 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 17.1%، وجاءت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 10.8%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 1.12 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 8.7%، وفى المركز الرابع تأتى شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.04 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 8.1%، وفى المركز الخامس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 919.1 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.1%.

وجاء في المركز السادس شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 836.3 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.5%، شركة أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 619.3 مليون جنيه بنسبة 4.8%، وحل فى المركز الثامن شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 556 مليون جنيه بنسبة 4.3%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا فاروس لتداول الأوراق المالية، سيجما لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 453.5 مليون جنيه، و 440.4 مليون جنيه، بنسبة 3.5%، 3.4% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.