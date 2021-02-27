تعرف على الجدول الجديد لامتحانات النقل بالإسكندرية بعد التعديل

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بضرورة تهيئة المناخ المناسب والملائم الذى يسمح للطلاب بأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط، وسرعة إزالة أى سلبيات أو معوقات تعيق سير الامتحانات، مشددا على اتباع وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل المدارس، والتأكيد على الطلاب بالالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية حفاظا على سلامتهم، و تمنى الشريف التوفيق لجميع أبنائنا الطلاب خلال فترة الامتحانات.

وطمأن الشريف، فى بيان صادر اليوم، طلاب الفصل الأول الثانوي وأولياء أمورهم بشأن ما حدث بسبب بعض المشاكل التقنية، مؤكدا بأنه لن يضار أى طالب لم يخض الامتحان.

ووفقا لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فانه سيتم، غدا الأحد، البدء في إجراء الامتحانات الالكترونية لجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي، وكذا الصفين الأول والثاني الثانوي، مع تعديل طفيف في المواعيد يضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات؛ وعليه فإن طلاب محافظة الإسكندرية للصفين الأول والثاني الثانوي سوف يخوضون الامتحانات على المنصة الإلكترونية، وفقا للجدول المرفق و الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وبناء عليه فإنه؛ من المقرر أن يبدأ إمتحان اللغة الانجليزية الأولى، للصف الأول الثانوي، الساعة 10صباح يوم الاتنين الموافق 1 مارس 2021، و يبدأ امتحان مادرة الجغرافيا الساعة 12 ونصف يوم الاتنين الموافق 1 مارس 2021، و يبدأ امتحان الرياضيات الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء الموافق 3 مارس ، و امتحان اللغة الانجليزية الثانية في الساعة الساعة 12 ونصف يوم الأربعاء الموافق 3 مارس.

و بدأ امتحان مادة الفلسفة و المنطق الساعة 10 صلاح يوم السبت الموافق 6 مارس ، ومادة الفيزياء تبدأ الساعة الساعة 12 ونصف يوم السبت الموافق 6 مارس، ويبدأ امتحان مادة التاريخ الساعة 10 صباح يوم الاتنين الموافق 8 مارس، وامتحان مادة الكيمياء سيبدأ الساعة 12 من يوم الاتنين الموافق 8 مارس.

وفيما يختص بامتحانات الصف الثاني الثانوي، فإن امتحان اللغة العربية المقرر له البدء الساعة 10 صباح، يوم الأحد، ثم امتحان الجبر و التفاضل الساعة 12 و نصف من نفس اليوم، و يبدأ امتحان الأحياء كذا الساعة 10 ص يوم الثلاثاء الموافق 2 مارس ثم امتحان الفلسفة و المنطق الساعة 10 من نفس اليوم، ويبدأ امتحان اللغة الإنجليزية الثانية الساعة 10 صباح يوم الخميس 4 مارس ثم امتحان علم النفس والاجتماع الساعة 12 من نفس اليوم.

فيما يبدأ امتحان الفيزياء الساعة 10 من صباح يوم الأحد الموافق 7 مارس ويبدأ امتحان التاريخ الساعة 10 من نفس اليوم، و يبدأ امتحان مادة اللغة الإنجليزية الأولى الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء الموافق 9 مارس، بينما يبدأ امتحان الكيمياء الساعة 12 ونصف من نفس اليوم، وفي يوم الخميس الموافق 11 مارس ٢ يبدأ امتحان التطبيقات الرياضية الساعة 10 صباحا وكذا يبدأ امتحان الجغرافيا الساعة 10 صباح نفس اليوم.

من جانبة أكد الدكتور محمد سعد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، فى هذا الإطار إنه بناء على البيان الصادر من الوزارة فإن 10% من طلاب الصف الأول الثانوي قد تعرضوا لمشاكل تقنية خارجة عن ارادتهم أثناء خوضهم الإمتحان، ولذا فقد قررت وزارة التربية و التعليم والتعليم الفني اعتبار كل منهم "اجتياز" في هذا الامتحان بعد مراجعة جداول الحضور و الغياب في المدرسة، قائلا: إنه بناء على قرار الوزارة فأن: "أي طالب لم يخض الامتحان بسبب بعض المشاكل التقنية لن يضار بهذا".