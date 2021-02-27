تعرف على إجراءات محافظة أسوان لمواجهة فيروس كورونا

أسوان - صلاح المسن

تواجه الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان الإصابة بفيروس كورونا المستجد سواء بالعزل المنزلى أو الحجز داخل مستشفيات العزل، حيث أشارت بيانات مديرية الصحة بأسوان إلى زيادة معدلات الاشتباه والإصابة خلال الأيام الماضية.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل إجراءات المحافظة لمواجهة كورونا بأسوان:

أولاً: أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته المشددة لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الشرطة لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة الجائحة بكل حزم.

ثانياً: تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ثالثاً: حذر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المواطنين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل والسيرفيس، وأماكن التجمعات والمحال والكافيهات والمطاعم والأسواق، وكذا داخل المصالح الحكومية من أجل تحقيق المواجهة المطلوبة لانتشار الفيروس.

رابعاً: محاسبة المسئولين فى حالة تراخى وقصور الرقابة المطلوبة.

خامسا: منع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء مع اتخاذ إجراءات الغلق حيال قاعات الأفراح ودور المناسبات المختلفة.

سادساً: مراقبة الفنادق الثابتة والعائمة السياحية وخاصة مع توافد حركة السياحة الداخلية.

سابعاً: جارى متابعة الحالات المتوسطة بالعزل المنزلى بالتنسيق مع المتطوعين من المجموعات الشبابية والجمعيات الأهلية.

ثامناً: جارى متابعة الحالات فوق المتوسطة المحتجزة داخل 11 مستشفى للعزل موزعة بجميع مراكز ومدن محافظة اسوان .

تاسعاً: تعليمات لمواصلة عمل لجان المتابعة الميدانية من الجهات المعنية وخاصة من لهم حق الضبطية القضائية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم لتكثيف الحملات على كافة المحال التجارية والأسواق ومواقف السيرفيس لتطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حسم واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين.