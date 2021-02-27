اليوم السابع
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تركيب أول محطة لحظية متكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط داخل ميناء بور سعيد

السبت، 27 فبراير 2021 10:25 ص
تركيب أول محطة لحظية متكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط داخل ميناء بور سعيد محطة متكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط ببورسعيد
كتبت ــ آية دعبس

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بهدف استكمال أعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية، تم تركيب أول محطة رصد لحظية متكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط داخل ميناء بور سعيد بحى الشرق بمحافظة بورسعيد ، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ليصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 109 محطات على مستوى الجمهورية.
 
وتم تخطى المستهدف تحقيقه لمحطات رصد تلوث الهواء وفقا لخطة التنمية المستدامة 2030 وفى اطار العام المالى  2020- 2021 حيث تم تحقيق نسبة اعلى من  المستهدف  فى هذا المجال. 
 
ويأتى ذلك فى إطار  خطة التوسع فى عمليات الرصد البيئى لملوثات الهواء وزيادة عدد محطات الرصد اللحظى لرصد ملوثات الهواء والتى تحتوي علي أجهزة رصد كل من غاز ثاني أكسيد النيتروجين، وغازثاني أكسيد الكبريت، وغاز أول أكسيد الكربون ، وغاز الأوزون، وايضا الجسيمات الصلبة ذات القطر أقل من 10 و 2.5 ميكروميتر .وذلك وفقاً لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقاً للحدود القانونية بالملحق رقم (5) لملوثات الهواء الخارجى من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية.\
 
كما تأتى تلك الجهود سعيا لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لتكليفات الحكومة 2018/ 2022 وسعياً لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
 
 

تلوث الهواء

بورسعيد

التلوث

رصد ملوثات الهواء

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