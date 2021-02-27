اليوم السابع
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تركى آل الشيخ ينشر فيديو لحضور ولى العهد السعودى منافسات فورمولا الدرعية 2021

السبت، 27 فبراير 2021 09:20 م
تركى آل الشيخ ينشر فيديو لحضور ولى العهد السعودى منافسات فورمولا الدرعية 2021 الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد السعودى
الرياض /أ ش أ/

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نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، مقطع فيديو يبرز حضور سمو الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، منافسات سباق فورمولا الدرعية 2021 للسيارات.

وشهد الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم السبت، منافسات الجولة الثانية من سباق (فورمولا إى الدرعية 2021)، الذى أقيم فى الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم "إى بى بى فيا فورمولا إي".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه فور وصول ولى العهد إلى مضمار السباق كان فى استقباله الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل وزير الرياضة.. وقد عزف السلام الملكي، ثم توجه ولى العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.

وأقيمت منافسات السباق الكبير لأول مرة ليلاً بمشاركة 12 فريقاً عالمياً على مدى يومين على حلبة الدرعية التى يبلغ طولها 2,83 كم ومضاءة بتقنية الـ"LED"، ذات الاستهلاك المنخفض، التى تعمل بالطاقة المتجددة لأول مرة فى تاريخ السباق، فى إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية بمجال الاستدامة البيئية والاقتصادية، المتماشية مع برامج "رؤية المملكة 2030".

ويشهد القطاع الرياضى فى المملكة قفزات نوعية وكبيرة على مستوى العالم بفضل ثم الدعم غير المسبوق الذى يوليه ولى العهد وحرصه ومتابعته المستمرة التى أسهمت فى نجاح القطاع فى استضافة وتنظيم أحداث وفعاليات رياضية عالمية.

 


ولى العهد السعودى

السعودية

أخبار السعودية

سباق فورمولا إى الدرعية 2021

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