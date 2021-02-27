تحليق 8 رحلات بالون طائر في سماء الأقصر على متنها 120 سائحا أجنبيا ومصريا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت أرض مطار البالون الطائر بالبر الغربى فى محافظة الأقصر، اليوم السبت، إقبالا من السائحين الأجانب والمصريين المتواجدين بالأقصر، لقضاء أجازة الشتاء داخلها، حيث أقلعت من أرض المطار 8 رحلات بالون على فترتين الأولى فجراً أقلت على متنها 120 سائحا مصريا وأجنبيا.

وقال مصدر بمطار البالون الطائر، أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل صرامة لحماية الأفواج السياحية والعاملين بالبالون من العدوى بفيروس كورونا، حيث إنه تقرر مؤخراً ان تخرج البالونة الواحدة بعدد أقل من السائحين، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى والإقلاع والهبوط بصورة طبيعية تحمى الجميع.

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع"، أنه تلقت شركات البالون بمحافظة الأقصر، مؤخرا إخطارًا يتضمن إعادة تشغيل البالون وعودة الرحلات من جديد، بعد أن وضعت وزارة السياحة والآثار عددا من الإجراءات الاحترازية يجب الالتزام بها من جانب شركات السياحة المختصة بهذا النشاط، فى مقدمتها ضوابط احترازية تتعلق بإجراءات التعقيم وارتداء الكمامات، والعمل بطاقة 50% من الطاقة الاستيعابية مع اتباع الاحترازات الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

وتقدم عدد من الشركات السياحية خدمة البالون الطائر، وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصا، وتبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن فى قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك والملكات والنبلاء.