تباعد اجتماعى وكمامة.. إجراءات مشددة بلجان امتحانات الجامعات والمدارس.. صور

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وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا، استقبلت الجامعات والمدارس الطلاب اليوم السبت، لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2020-2021 بكليات الجامعة اعتبارا من اليوم السبت 27 فبراير، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا والتي أقرتها الجامعة طوال فترة الامتحانات.

وأكد زكى على سير العملية الامتحانية في جو من الهدوء والاستقرار، وتوفير الراحة والطمأنينة لكافة الطلاب.

وقام رئيس الجامعة يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة في اللجان الامتحانية لكليات التجارة والتربية والآداب والعلوم الإنسانية، والألسن، والسياحة والفنادق، والهندسة والزراعة؛ أشاد خلالها بالتزام الطلاب والطالبات بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية داخل وخارج اللجان، والتباعد المكاني، ومراعاة الدخول والخروج من الممرات المخصصة لذلك وتجنب التزاحم.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول انطلقت اليوم بـ17 كلية ويؤديها حوالي 39 ألف طالب وطالبة بالفرق الدراسية المختلفة.

وتابع أن امتحانات اليوم السبت يؤديها طلاب وطالبات 13 كلية هي كليات التربية الرياضية( المستوى الأول)، الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية الفرق الأولى والثانية والثالثة، كلية الطب، التربية الفرقتين الأولى والثانية، الآداب والعلوم الإنسانية الفرقتين الأولى والثالثة، الصيدلة( الفرقة الثانية والفرقة الثالثة)، السياحة والفنادق الفرقتين الأولى والثالثة، الألسن الفرقتين الأولى والثالثة، التجارة الفرقة الثالثة والفرقة الرابعة شعبة اللغة والفرقة الأولى ساعات معتمدة، وكذلك كليات الهندسة المستوى الأول، والزراعة المستوى الأول والثالث، والعلوم المستويات الأول والثاني والثالث والرابع، والطب البيطري الفرقة الأولى برنامج الأدوية المميز والفرقة الثالثة.

وتابع أنه تم مراعاة تطهير وتعقيم اللجان ما بين الفترتين الصباحية والمسائية؛ وتخصيص الوقت الكافي بين الفترتين (ساعتين ) للتعقيم الكامل والتطهير؛ حرصا على سلامة الطلاب والملاحظين، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة؛ حيث كان عمداء ووكلاء الكليات يتابعون سير العملية الامتحانية داخل اللجان بكلياتهم.

ومنذ الصباح الباكر تفقد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب رافقته السيدة هدى فرج أمين عام الجامعة- بوابات الجامعة والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد 19، واستقبال الطلاب وتسهيل مرورهم من بوابات التعقيم والحفاظ على التباعد ، واتباع كافة التعليمات.

وأجرى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية بلجان امتحانات الفصل الدراسي الاول للعام الجامعي 2020/2021 بحضور الدكتور احمد كمال نصاري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واطمأن رئيس الجامعة، على حسن سير الامتحانات وتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد رئيس الجامعة على توافر غرف للعزل في حالة اكتشاف أي اصابة وتوافر الكواشف الحرارية ومتابعة التزام الطلاب بارتداء الكمامة.

وشدد رئيس الجامعة، على تواجد أعضاء هيئة التدريس بلجان الامتحانات و الحرص على توفير أقصى درجات الانضباط داخل اللجان.

وأكد رئيس الجامعة، أنه تم استقبال الطلاب في المدن الجامعية من منتصف الاسبوع الماضي و تحرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وتشهد جامعة الإسكندرية إجراءات وقائية واحترازية مشددة تتضمن كواشف للحرارة من خلال مختصين وارتداء الكمامات أثناء التواجد فى الحرم الجامعي كما تم تنظيم لجان الامتحانات وتوزيع الطلاب بمراعاة التباعد الاجتماعي.

وكانت قد بدأت صباح اليوم السبت ، امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع كليات جامعة الإسكندرية وفقاً للجداول المعلنة بالكليات، حيث تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة يرافقه الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مجمع العلوم الإنسانية لتفقد سير أعمال الامتحانات، والاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، واتخاذ التدابير اللازمة أثناء تأدية الامتحانات، والتى بدأت بتنظيم دخول الطلاب من بوابات الحرم الجامعى، والتأكد من ارتدائه الكمامة، وتحديد علامات على بوابات الجامعة تراعى ترك مسافة كافية بين كل طالب والآخر، وقياس درجات الحرارة للطلاب قبل الدخول للمبانى ولجان الامتحان، ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار بالجامعة والتوجه مباشرة إلى لجنة الامتحانات، وتنظيم دخول الطلاب للجان الامتحانات، كما اطمأن رئيس الجامعة على حسن سير العملية الامتحانين وانتظامها خلال الفترة القادمة.

كما تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، لجان كليات الهندسة والعلوم والزراعة للاطمئنان علي سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وتفقد اليوم السبت الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول التي انطلقت صباح اليوم بكليات الجامعة المختلفة، ورافق الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشهد اليوم الأول انتظام عملية الامتحانات في إطار الإجراءات الاحترازية المعتادة التي يتم اتباعها والتأكيد عليها مراراً منذ انطلاق الدراسة للعام الجامعي 2020/2021.

وفي هذا الصدد يتوجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين بالعمل بالجامعة لما بذلوه من جهود أسهمت في تنظيم امتحانات الفصل الدراسي الأول والظهور بهذا الشكل المميز اليوم.

كما يُشِيد رئيس الجامعة بأبنائه الطلاب والطالبات لما شاهده اليوم من اتباعهم الإجراءات الاحترازية التي سبق نشرها، متمنياً لهم خالص التوفيق والنجاح في الامتحانات.

وفى الغربية، وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية إدارة الرعايه الاساسيه بتشكيل لجان المتابعة للمرور المستمر على لجان أداء الامتحانات، وتعقيم اللجان بصفة دورية ومستمرة وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية ، والذى وجه بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والحفاظ على مسافات التباعد بين الطلاب والتنسيق مع مديريه التربية والتعليم فى تنفيذ الإجراءات الوقائية على أكمل وجه.

وقالت الدكتورة نشوى مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية إنه تم تشكيل فرق متابعه لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وقياس العلامات الحيوية والاتصال الدائم بغرفة عمليات رئيسية بالمديرية وذلك تزامنا مع بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول وسط إجراءات احترازية مشددة.

وفى البحيرة، أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب، أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات ضمانا لحسن سير العملية الامتحانية، مع المتابعة المستمرة للمدارس، مشددا على توفير كافة وسائل الأمان والهدوء والسلامة لهم والمناخ الملائم لأداء الامتحانات، والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات مع اتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب .

فيما أكد ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم ان إجمالى عدد الطلاب المتقدمين بلغ 35030 طالباً وطالبة بالصف الأول الثانوى بإجمالى عدد 119 مدرسة على مستوى 18 إدارة تعليمية فى امتحان مادتي اللغة العربية والأحياء حضر منهم 34947 وتغيب 83 طالب وطالبة، مضيفا انه تم تجهيز غرف عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية وربطها مع الغرفة الرئيسية بالمديرية لمتابعة الامتحانات وتذليل أي معوقات قد تعترضها والإبلاغ الفوري بكافة المستجدات التي تشهدها العملية الامتحانية.











إجراءات احترازية مشددة ولجان متابعة لامتحانات التيرم الأول بالغربية



إجراءات احترازية مشددة ولجان متابعة لامتحانات التيرم الأول بالغربية















انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة قناة السويس ووسط إجراءات احترازية مشددة