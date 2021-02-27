بهاء العمدة صاحب رحلة من الجيزة لأسوان بالحمار يصل أسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

وصل بهاء العمدة صاحب رحلة من الجيزة لأسوان بالحمار إلى محافظة أسيوط، قائلا: إنه وصل إلى محافظة أسيوط بعد أن أنهى رحلته بمحافظة المنيا والتى استمرت 15 يوما رصد فيها عددا من الثقافات، داخل المحافظة والتسجيل مع عدد من المواهب.

وقال العمدة إن أول قرية دخلها هى قرية زرابى أبو السباع وحضر حفل لمولود جديد ومنها إلى عزبة الجاحر بمركز ديروط والتي ستكون فيها أول سهرة مع شباب ديروط .

وأضاف العمدة، فى تصريحات خاصة، أنه مستمر فى رحلته لرصد كل الثقافات، واللهجات، واللكنات بجميع القرى والمراكز التى يزورها تمهيدا لتوثيقها فى كتاب خاص بهذه الرحلة.

وأضاف بهاء العمدة، أنه سعيد بحفاوة الترحاب، والاستقبال من كل أهالي القرى، والمراكز التى يزورها، والتى سهلت عليه صعاب كثيرة كان من الممكن أن يواجهها مؤكدا أن التعليقات السلبية التي يراها من البعض سواء علي البث المباشر، أو علي فيديوهاته تزيده إصرارا علي استكمال الرحلة، وأنه يسير في المسار الصحيح موجها الشكر لكل متابعيه الذين يتابعونه من الداخل، والخارج ومن بعض البلاد العربية والأجنبية.

وناشد العمدة أعضاء الصعيد بمجلس النواب بمساعدته في استخراج تصريح لتصوير المزارات السياحية التي تمتلكها قري الصعيد ليكون ترويجا للسياحة الداخلية موجها الشكر لرجال الأمن في كل المراكز الذين يقدمون له كل التسهيلات.