بنك المعرفة لطلاب الإعدادية والثانوية.. ذاكروا من محتوى "نجوى" بمنصة التعلم

كتب محمود طه حسين

أعلن بنك المعرفة المصرى أنه يمكن لجميع الطلاب في الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية، الوصول لمصادر التعلم التفاعلية المتعددة لمذاكرة دروسك بشكل أمتع من خلال محتوى "نجوى" المتاح على منصة إدارة التعلم LMS.

ويهدف المحتوى لتوفير شرح مبسط للمناهج العلمية لتعزيز الفهم وليس الحفظ طبقاً لنظام التعليم الجديد، تعرف الآن على المواد المتاحة لمرحلتك الدراسية من نجوى على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصري.

ونشر اليوم السابع، نماذج استرشادية لطلاب مدارس اللغات للامتحان متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث يؤدى الطلاب الامتحانات فى الترم الأول 7 مارس المقبل، ويمكن للطلاب الاطلاع على شكل الامتحان فى مادتى الرياضيات والعلوم قبل أداء الاختبارات من خلال النماذج الاسترشادية.

وتنطلق امتحانات الشهادة الإعدادية يوم 7 مارس المقبل بامتحان ترم أول ليس عليه درجات تدخل ضمن تنسيق الثانوى العام، وإنما امتحان للاجتياز فقط يجب أن يحصل الطالب فيه على 50% فأكثر وبحد أدنى 25% فى كل مادة فى الامتحان المجمع.

وبالنسبة لعدد الأسئلة فى امتحان متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية بواقع 10 أسئلة فى اللغة العربية بـ80 درجة والرياضيات 8 أسئلة بـ60 درجة واللغة الإنجليزية 6 أسئلة بـ60 درجة والعلوم 6 أسئلة بـ40 درجة والدراسات 5 أسئلة بـ40 درجة ليصبح إجمالى عدد الأسئلة فى الامتحان الموحد للشهادة الإعدادية 35 سؤالا بمجموع درجات 280 درجة.

وانتهت الإدارات من وضع أسئلة امتحان الترم الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.