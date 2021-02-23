اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بنك المعرفة يؤكد إمكانية الوصول لمصادر التعلم واستذكار الدروس بشكل ممتع

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 10:01 م
بنك المعرفة يؤكد إمكانية الوصول لمصادر التعلم واستذكار الدروس بشكل ممتع وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عبر مواقع التواصل جاء تأكيد بنك المعرفة المصرى لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، بأنه باستطاعتهم الآن الوصول لمصادر التعلم التفاعلية المتعددة، وذلك لـ"مذاكرة دروسك بشكل ممتع من خلال محتوى نجوى المتاح على منصة إدارة التعلم LMS، ويهدف المحتوى لتوفير شرح مبسط للمناهج العلمية لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية لتعزيز الفهم وليس الحفظ طبقاً لنظام التعليم الجديد".
 
وأكد بنك المعرفة عبر صفحته الشخصية يمكن الآن التعرف على المواد المتاحة لمرحلتك الدراسية من نجوى على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصرى.
 
تضع الإدارات التعليمية امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للطلاب الذين سوف يؤدون الامتحان ورقيا لعدم استلامهم أجهزة التابلت، حيث يؤدى الطلاب الامتحان الورقى فى نفس توقيت الاختبار الإلكترونى لباقى زملائهم فى اللجان الامتحانية، مع تطبيق كافة الضوابط والاجراءات الاحترازية، على أن يتم تصحيح الامتحان الورقى من خلال الإدارات والمدارس الثانوى وإعلان النتائج مع زملائهم بالنسبة للامتحانات الإلكترونية عقب انتهاء الامتحانات بالترم الثانى.
 
وتم إتاحة الاستعلام عن أكواد الاختبارات للفصل الدراسى الأول للصف الأول والثاتى الثانوى والمقرر لها أن تنطلق 27 فبراير الجارى، حيث يمكن للطلاب الدخول على موقع الوزارة والتعرف على كود الامتحان.
 
 

التربية والتعليم

بنك المعرفة

اخبار مصر

أخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة