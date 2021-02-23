بنك المعرفة يؤكد إمكانية الوصول لمصادر التعلم واستذكار الدروس بشكل ممتع

كتب محمود طه حسين

عبر مواقع التواصل جاء تأكيد بنك المعرفة المصرى لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، بأنه باستطاعتهم الآن الوصول لمصادر التعلم التفاعلية المتعددة، وذلك لـ"مذاكرة دروسك بشكل ممتع من خلال محتوى نجوى المتاح على منصة إدارة التعلم LMS، ويهدف المحتوى لتوفير شرح مبسط للمناهج العلمية لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية لتعزيز الفهم وليس الحفظ طبقاً لنظام التعليم الجديد".

وأكد بنك المعرفة عبر صفحته الشخصية يمكن الآن التعرف على المواد المتاحة لمرحلتك الدراسية من نجوى على منصة إدارة التعلم LMS من خلال موقع بنك المعرفة المصرى.

تضع الإدارات التعليمية امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للطلاب الذين سوف يؤدون الامتحان ورقيا لعدم استلامهم أجهزة التابلت، حيث يؤدى الطلاب الامتحان الورقى فى نفس توقيت الاختبار الإلكترونى لباقى زملائهم فى اللجان الامتحانية، مع تطبيق كافة الضوابط والاجراءات الاحترازية، على أن يتم تصحيح الامتحان الورقى من خلال الإدارات والمدارس الثانوى وإعلان النتائج مع زملائهم بالنسبة للامتحانات الإلكترونية عقب انتهاء الامتحانات بالترم الثانى.

وتم إتاحة الاستعلام عن أكواد الاختبارات للفصل الدراسى الأول للصف الأول والثاتى الثانوى والمقرر لها أن تنطلق 27 فبراير الجارى، حيث يمكن للطلاب الدخول على موقع الوزارة والتعرف على كود الامتحان.