اليوم السابع
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بدء جنازة السير توم مور أكبر جامع للتبرعات فى تاريخ بريطانيا.. فيديو وصور

السبت، 27 فبراير 2021 02:27 م
بدء جنازة السير توم مور أكبر جامع للتبرعات فى تاريخ بريطانيا.. فيديو وصور جنازة السير توم مور
كتبت ريهام عبد الله

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بدأت قبل قليل مراسم جنازة السير الكابتن توم مور، البطل البريطانى، والذى جمع ملايين للتبرع لمنظمات الرعاية الصحية البريطانية، ووصل نعش السير توم مور، والذى خسر حياته فى معركة مع فيروس كورونا المستجد، إلى الكنيسة، ملفوفا بعلم بريطانيا، ومحمولا على كتف 6 من جنود كتيبة يوركشاير البريطانية، وفقا لصحيفة ذا ميرور البريطانية.

ورحل المحارب البريطانى القديم توم مور عن 100 عام، وقام نحات عالمى بإبداع تمثال له، انتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعى، ليظل الرجل الذى اهتم بجمع التبرعات متجسدا فى شوارع لندن، ونشرت صفحة " Abr Althinyan" على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن أمله كان أن يجمع 1000 جنيه استرلينى لصالح هيئة الصحة العامة لكنه جمع 45 مليون، وحصل على وسام فارس من الملكة إليزابيث، ونكست بريطانيا أعلامها حدادا على وفاة السير مور.

جنازة الراحل السير توم مور
جنازة الراحل السير توم مور

جنازة السير توم مور
جنازة السير توم مور

طائرة تحلق لتوديع السير توم مور
طائرة تحلق لتوديع السير توم مور
 
وقام تونى كلارك نحات من ليدز يكشف النقاب عن تمثال كلفته 60 ألف جنيه إسترلينى للمحارب القديم البالغ من العمر 100 عام، وقد ودعت بريطانيا بالزهور والأضواء، الكابتن توم مور (100 عام) الذى لمس قلوب الملايين برسالة أمل وتضحية فى سبيل الآخرين خلال فترة العزل العام لمكافحة مرض كوفيد-19.
 
نعش السير توم مور
نعش السير توم مور

وصول النعش
وصول النعش
 
 
ودعا بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، إلى إظهار التقدير للراحل السير توم مور، أشهر جامع تبرعات بريطاني، قائلا :"سنصفق معا لإظهار تقديرنا للكابتن السير توم مور، وكل ما دافع عنه وجميع العاملين الصحيين".
 
وتمكن مور، وهو من قدامى المحاربين فى الحرب العالمية الثانية، من جمع أكثر من 33 مليون جنيه إسترلينى لهيئة الصحة العامة فى بريطانيا.
 
وتدفقت عبارات الرثاء من الملكة إليزابيث الثانية ورئيس الوزراء بوريس جونسون، وحتى البيت الأبيض وبكى لاعبو كرة القدم وتلاميذ المدارس وأسرته حزنا على رجل اعتبره الملايين بطل فترة العزل العام.
 

جنازة السير توم مور

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بريطانيا

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