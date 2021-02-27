اليوم السابع
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بدء تعافى سوق السيارات خلال شهر فبراير

السبت، 27 فبراير 2021 11:00 م
بدء تعافى سوق السيارات خلال شهر فبراير سيارات
كتبت : أمانى سمير

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قال أحد تاجر السيارات في مصر، إن شهر يناير 2021  لم يشهد الاقبال المطلوب علي معظم طرازات السيارات، وهذا طبيعى مع بداية كل عام، مشيرا إلى أن السوق بدأ فى التعافي خلال شهر فبراير من خلال الانتعاش النسبى للمبيعات ككل، بالإضافة إلى وجود قوائم انتظار لبعض الماركات تمتد إلى 3 أشهر. 
 
وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يكون شهر مارس 2021 إنطلاقة قوية لمبيعات السيارات لمتختلف الطرازات خاصة وأن بعض الطرازات التى كان عليها حجز بداية العام بدأ العد التنازلى لتسليمها للعملاء . 
 
وأشاد، بالمعرض الذى أقيم مطلع العام الحالي 2021 برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاص بإحلال المركبات وتحويلها للعمل بالغاز، مؤكدا أن هذه الخطوة ستؤتي ثمارها على قطاع السيارات بشكل خاص وعلى الاقتصاد المصرى بشكل عام قريبا. 

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