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بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى إلكترونيا فى المدارس

السبت، 27 فبراير 2021 09:00 ص
بدء امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى إلكترونيا فى المدارس طلاب أولى ثانوى أثناء دخول لجان الامتحانات
كتب محمود طه حسين

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بدأ قبل قليل امتحان الصف الأول الثانوى العام فى مادة اللغة العربية إلكترونيا على التابلت فى المدارس، حيث شهدت المدارس إجراءات وقائية وصحية فى إطار تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا.
 
وقالت مصادر مسئولة، إنه فى حالة سقوط الشبكة بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الإلكترونية، سنعيد الامتحان فى وقت لاحق للطالب.
 
‏ونبهت المدارس على الطلاب‏ ‏بضرورة استلام أكواد امتحانات الجلسات الامتحانية الخاصة بهم، من خلال موقع التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم للامتحانات وكذلك التأكيد على استخدام هذه الأكواد بشكل شخصى لكل طالب أثناء أداء الامتحانات، موضحة أن طلاب الثانوى العام "الأول والثانى" لن تعقد لهم امتحانات مجمعة ولكن امتحان منفصل للمواد الدراسية.
 
‏كما شددت المدارس الثانوى على ضرورة تنبيه الطلاب بضرورة التوقيع في كشوف الحضور لكل جلسة امتحانية، ‏على أن يقوم مسؤولو وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا من خلال التطبيق المعد لذلك على الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، وسيسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط أثناء الامتحان في تلك المادة، وتعد كل مدرسة كشوف بأسماء الطلاب لكل فصل وقرين كل اسم الرقم المسلسل للتابلت ‏الخاص بالطالب، وكذلك الرقم القومى لتسهيل الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى كما استعد الطلاب بشحن شريحة التابلت تحسبا لأى مشكلة فى الإنترنت الخاص بالمدرسة.
 
 

التربية والتعليم

امتحانات اولى ثانوى

امتحان اولى ثانوى الإلكترونى

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