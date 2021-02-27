اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 08:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

طلاب أولى ثانوى يبدأون امتحان الفصل الدراسى الأول إلكترونيا فى المدارس اليوم

السبت، 27 فبراير 2021 07:00 ص
طلاب أولى ثانوى يبدأون امتحان الفصل الدراسى الأول إلكترونيا فى المدارس اليوم امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم السبت، امتحان الفصل الدراسى الأول فى مادتى العربى والأحياء إلكترونيا وورقيا لمن لم يتسلم التابلت، ويبدأ الامتحان العربى 9 صباحا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة، كما يبدأ اختبار الأحياء 11 ونصف لمدة 45 دقيقة.

وقالت مصادر مسئولة، إنه فى حالة سقوط الشبكة بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الإلكترونية، سنعيد الامتحان فى وقت لاحق للطالب.

‏ونبهت المدارس على الطلاب‏ ‏بضرورة استلام اكواد امتحانات الجلسات الامتحانية الخاصة بهم، من خلال موقع التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم للامتحانات وكذلك التأكيد على استخدام هذه الأكواد بشكل شخصى لكل طالب أثناء أداء الامتحانات، موضحة أن طلاب الثانوى العام "الأول والثانى" لن تعقد لهم امتحانات مجمعة ولكن امتحان منفصل للمواد الدراسية.

‏كما شددت المدارس الثانوى على ضرورة تنبيه الطلاب بضرورة التوقيع في كشوف الحضور لكل جلسة امتحانية، ‏على أن يقوم مسؤولو وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا من خلال التطبيق المعد لذلك على الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، وسيسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط أثناء الامتحان في تلك المادة، وتعد كل مدرسة كشوف بأسماء الطلاب لكل فصل وقرين كل اسم الرقم المسلسل للتابلت ‏الخاص بالطالب، وكذلك الرقم القومى لتسهيل الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى كما استعد الطلاب بشحن شريحة التابلت تحسبا لأى مشكلة فى الإنترنت الخاص بالمدرسة.



 


التعليم

الامتحانات

امتحانات اولى ثانوى

امتحانات الثانوية

أخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

امتحانات اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى غدا.. الطلاب يؤدون اختبار مادتى اللغة العربية والأحياء.. والمدارس تسمح باصطحاب كتاب الوزارة باللجنة.. وتحذر من حيازة المحمول والغش.. ودرجات الترم الأول تضاف لتقييم نهاية العام

الجمعة، 26 فبراير 2021 02:20 م

طلاب أولى ثانوى يبدأون امتحان الفصل الدراسى الأول إلكترونيا فى المدارس غدا

الجمعة، 26 فبراير 2021 07:00 ص

انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل الأحد 28 فبراير.. اختبار متعدد التخصصات وساعتان للإجابة.. الورقة 30 سؤالا فى الابتدائية و35 للإعدادية.. وتخصيص يوم لكل صف دراسى بأعداد لن تزيد عن 15 طالبا باللجنة

الجمعة، 26 فبراير 2021 07:00 ص

السماح لطلاب الثانوية المتواجدين خارج مصر الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:12 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة