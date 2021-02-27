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بدء امتحانات الفصل الأول بجامعة عين شمس ومنع الدخول بدون كمامة.. صور

السبت، 27 فبراير 2021 09:39 ص
بدء امتحانات الفصل الأول بجامعة عين شمس ومنع الدخول بدون كمامة.. صور امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة عين شمس
كتب محمود راغب - عزوز الديب

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انطلق منذ قليل، ماراثون الامتحانات للفصل الدراسى الأول، في كليات جامعة عين شمس، وسط إجراءات احترازية مشددة، من تعقيم الطلاب والتأكيد على ارتداء الكمامة، وكشف حرارى على البوابات.
 
ورصد "اليوم السابع" أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول بكلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، والتى شهدت إجراءات احترازية مشددة تزامنا مع استقبال الطلاب لاستئناف الدراسة وانطلاق مارثوان امتحانات الفصل الدراسى الأول.
 
وشهدت بوابات الكلية إجراءات احترازية مشددة من كشف حرارى على البوابات الخاصة بالكلية فضلا عن تعقيم كافة الطلاب قبل الدخول ومنع الدخول بدون الكمامة .
 
وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور هشام كامل تمراز  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أجروا جولة تفقدية  داخل حرم الجامعة  ، حيث أعلن  رئيس جامعة عين شمس ، رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية  بكافة كليات الجامعة ، لبدء استئناف  الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول اعتباراً من اليوم السبت الموافق  27 من فبراير الجاري، 
 
وجاء ذلك انطلاقاً من حرص إدارة الجامعة المستمر ‏ علي تطبيق  كافة الإجراءات الوقائية و الاحترازية  ومكافحة العدوى والتي قد اتخذتها  إدارة الجامعة  منذ بداية الجائحة وعدم التهاون  في هذه الإجراءات  للتصدي  والوقاية  من فيروس كورونا المستجد 
 
 
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بدء امتحانات طلاب عين شمس 
 
 
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الامتحانات
 
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امتحانات جامعة عين شمس
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زيادة التباعد بين الطلاب

جامعه عين شمس

عين شمس

امتحانات الفصل الدراسى الأول

الفصل الدراسى الاول

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