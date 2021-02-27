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كشف حرارى وتعقيم للطلاب بجامعة عين شمس مع انطلاق الامتحانات.. فيديو وصور

السبت، 27 فبراير 2021 09:14 ص
كشف حرارى وتعقيم للطلاب بجامعة عين شمس مع انطلاق الامتحانات.. فيديو وصور كشف حرارى وتعقيم للطلاب بجامعة عين شمس
كتب محمود راغب - عزوز الديب

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تشهد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، إجراءات احترازية مشددة تزامنا مع استقبال الطلاب وانطلاق مارثوان امتحانات الفصل الدراسى الأول. وشهدت بوابات الكلية إجراءات احترازية مشددة، من كشف حرارى على البوابات الخاصة بالكلية، فضلا عن تعقيم كافة الطلاب قبل الدخول ومنع الدخول بدون الكمامة.
 
 
وكان الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام كامل تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أجريا جولة تفقدية  داخل حرم الجامعة، حيث أعلن رئيس جامعة عين شمس، رفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بكافة كليات الجامعة، لبدء استئناف الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسى الأول اعتباراً من اليوم السبت الموافق 27 من فبراير الجاري. 
 
جاء ذلك انطلاقاً من حرص إدارة الجامعة المستمر ‏على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ومكافحة العدوى والتي قد اتخذتها  إدارة الجامعة  منذ بداية الجائحة وعدم التهاون  في هذه الإجراءات  للتصدي  والوقاية  من فيروس كورونا المستجد 
 
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إجراءات مشددة قبل دخول الامتحانات 
 
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قياس درجات الحرارة للطلاب 
 
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جامعه عين شمس

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الفصل الدراسى الاول

طب أسنان عين شمس

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