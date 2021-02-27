بايدن: يجب أن يتلقى المهاجرين الغير شرعيين لقاح كورونا دون ملاحقة

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن المهاجرين غير الشرعيين يجب أن يكونوا قادرين على تلقى لقاح كورونا دون خوف من استهدافهم من قبل سلطات الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).

أدلى بايدن بهذا التصريح خلال مقابلة مع Univision خلال زيارته لموقع التطعيم في تكساس.

قال بايدن: "أريد أن أتأكد من أنهم قادرون على التطعيم، وبالتالى فهم محميون من كورونا دون تدخل ICE أو أي شخص يتدخل.. يجب ألا يتم القبض عليهم لأنهم أظهروا رغبتهم على الحصول على التطعيم".

قال بايدن أيضًا إنه يخطط للتأكد من أن المهاجرين غير الشرعيين لديهم طعام، مشيرًا إلى أن اقتراحه البالغ 1.9 تريليون دولار للإغاثة من فيروس كورونا يزيد من تمويل المساعدة الغذائية.

تأتي التعليقات في أعقاب إعلان من وزارة الأمن الداخلي (DHS) في وقت سابق من هذا الشهر قال فيه إن شركة ICE لا تقوم بأنشطة إنفاذ في مواقع التطعيم COVID-19 أو بالقرب منها.

وقالت الوكالة في بيان في ذلك الوقت: "إن ضمان حصول جميع الأفراد المقيمين في الولايات المتحدة على اللقاح هو واجب أخلاقي وصحي عام". "تلتزم وزارة الأمن الوطني بضمان أن كل فرد يحتاج إلى لقاح يمكنه الحصول على اللقاح ، بغض النظر عن حالة الهجرة الخاصة به."

شددت إدارة بايدن على التطعيم على نطاق واسع في محاولة لكبح تفشي الوباء وركزت بشكل خاص على زيادة التطعيمات بين المجتمعات الملونة ، التي تصاب بفيروس كورونا بمعدل أبطأ بكثير من الأمريكيين البيض.