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انطلاق فعاليات الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" بصوت كارول سماحة

السبت، 27 فبراير 2021 09:17 ص
انطلاق فعاليات الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" بصوت كارول سماحة اتكلم عربى
كتب ــ محمود راغب

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بدأت فعاليات تسجيل الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي جاءت كلماتها من تأليف المؤلف الكبير الدكتور مدحت العدل، ويلحنها الملحن والموزع "ميشيل فاضل"، وتغنيها المطربة الشهيرة "كارول سماحة" وتنفذها شركة راديو وان للإنتاج الإعلامي والفني.
 
الفنانة كارول سماحة
الفنانة كارول سماحة
 
وتم توجيه الشكر للكاتب الكبير الدكتور مدحت العدل، على تأليفه لكلمات الأغنية الرسمية للمبادرة، انطلاقا من حسه الوطني، وكذلك توجيه الشكر للمطربة كارول سماحة والملحن ميشيل فاضل على تعاونهما بصدد الأغنية الرسمية للمبادرة وخروجها بشكل مشرف، والتأكيد أن مشاركتهم جميعا في هذا العمل الفني سيضيف بعدا قوميًا وعربيًا هامًا للمبادرة ويمتد بها إلى أفاق إقليمية أوسع.
 
فيما أعرب كل من الدكتور مدحت العدل والمطربة كارول سماحة والملحن ميشيل فاضل عن سعادتهم بالتعاون مع الوزارة بصدد الأغنية الرسمية للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، معبرين عن فخرهم للمشاركة في مبادرة وطنية تؤكد على رسائل الهوية وربط المصريين المقيمين في الخارج بجذورهم، وأيضا ترسخ دور مصر القومي والعربي.
 
يذكر أنه تم  اطلاق مبادرة "اتكلم عربي" تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء المصريين المقيمين بالخارج، والتي دخلت حيز التنفيذ رسميا في أكتوبر الماضي.

اتكلم عربى

مبادرة اتكلم عربى

كارول سماحه

مدحت العدل

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