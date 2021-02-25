اليوم السابع
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ندوة حوارية بمشاركة 500 مصرى بالخارج تسلط الضوء على مبادرة اتكلم عربى

الخميس، 25 فبراير 2021 10:46 ص
ندوة حوارية بمشاركة 500 مصرى بالخارج تسلط الضوء على مبادرة اتكلم عربى مباردة اتكلم عربى
كتب محمود راغب

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نظم عدد من أبناء المصريين بالخارج، ندوة حوارية افتراضية،  عبر تطبيق clubhouse، حضرها نحو 500 من المصريين بالداخل والخارج، استعرضت عددا من الملفات التى تأتي تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بربط مواطنينا بالخارج بوطنهم الأم ودمجهم فى خطط التنمية، وجهود الحكومة فى تلبية احتياجات المصريين بالخارج.
 
وأكدت الندوة على ضرورة الاستفادة من جميع وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق الكفاية الاتصالية مع المصريين بالخارج، وسلطت الضوء على المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" التي تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز روح الانتماء في نفوس أبنائنا بالخارج، حيث تم دعوة المشاركين بالندوة المشاركة بالمبادرة من خلال معسكر «اتكلم عربي»، الذي يتم تنظيمه للأطفال المقيمين فى الخارج، ليتحدثوا اللغة العربية ويتعرفوا على العادات والتقاليد المصرية.
 
كما أكدت الندوة على أن الحكومة حريصة على تلبية مطالب واحتياجات المصريين بالخارج، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بهذه الشريحة المهمة من المصريين، وإيمانا بدورهم الوطني الثابت على الدوام في مختلف المواقف التي يحتاج فيها الوطن لدعم أبنائه بالخارج، هذا بجانب مد جسور التواصل والثقة مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج، والاستفادة من خبراتهم في خطط التنمية الوطنية ودمجهم في المشروعات القومية.

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