اليوم السابع : الرئيس السيسي يؤكد ثبات موقف مصر تجاه دعم التضامن العربي

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غداً الأحد العديد من القضايا والتقارير، أبرزها تسلم الرئيس السيسي رسالة خطية من أمير الكويت، للتأكيد على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومى المصري، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

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