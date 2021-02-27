اليوم السابع
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النيابة تطلب التحريات حول غرق شاب فى نهر النيل بالجيزة

السبت، 27 فبراير 2021 01:47 م
النيابة تطلب التحريات حول غرق شاب فى نهر النيل بالجيزة غريق - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول وفاة شاب غرقًا فى نهر النيل بالجيزة، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات في حادث غرق شاب بنهر النيل، لكشف ملابسات الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل، بدائرة قسم الجيزة.

انتقل رجال المباحث، إلى محل الواقعة، وتبين غرق شاب مقيم بالجيزة، تم التوصل لهويته، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته.

وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

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