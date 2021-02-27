المعمل الجنائي يفحص سلاحا ناريا ضبط به عامل فى كرداسة

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الجنائي في الجيزة على إعداد تقرير بشأن فحص أسلحة نارية تم ضبطها بحوزة عامل متهم بالإتجار في السلاح بكرداسة، لكتابة تقرير وافً عنها وتسليمه لجهات التحقيق. وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، تفيد إتجار متهم مقيم بدائرة المركز، فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته بندقيتين وعدد من الطلقات بدون ترخيص، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار و الهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأخطرت النيابة للتحقيق.