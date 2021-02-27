المشدد 3 سنوات لـ 4 متهمين بسرقة أقمشة من مصنع منسوجات في الشرقية 

الشرقية -فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، لقيامهم بسرقة كمية من الأقمشة من داخل مصنع للصناعات النسيجية، بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، وألزمتهم المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة السلاح الناري والذخيرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدي، وأمير ذكي ، وسكرتارية خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام المنقضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود بلاغا من المدعو " ع . م . ب " 40 عاما، صاحب مصنع للصناعات النسجية بدائرة القسم، بأنه حال إجراء جرد المخازن المملوكة له، اكتشف وجود عجز بكمية من الأقمشة، وأقر أن أحد المتهمين يعمل خفير بالمخازن الخاصة به واتهمه بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع أخرين.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لأمر الضبط الصادر من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وهم " ر . م . ح " 27 عاما خفير خصوصي ، و " إ . م . م " 25 عاما خفير خصوصي ، و " م . ح . ال " 51عاما مقاول، و" ح . م . ح " 27 عاما نقاش وجميعهم مقيمين بمدينة العاشر من رمضان، وضبط بحوزة المتهم الأول سلاح ناري " بندقية آلية " وأرشد عن جزء من الأقمشة متحصلات السرقة .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.