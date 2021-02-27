اليوم السابع
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الغرفة الهندسية: تنفيذ مواصفة الأمان الجديدة فى البوتاجاز يحتاج إلى عامين

السبت، 27 فبراير 2021 03:24 م
الغرفة الهندسية: تنفيذ مواصفة الأمان الجديدة فى البوتاجاز يحتاج إلى عامين المهندس يسري قطب
كتب – إسلام سعيد

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أكدت غرفة الصناعات الهندسية، أن تطبيق المواصفات القياسية الجديدة (1-1-164/2017) للبوتاجاز القائم بذاته free stand cooker، تتطلب مدة لا تقل عن عامين، خصوصا أن التكنولوجيا الخاصة بها غير موجودة في مصر حاليًا.

وقال المهندس يسرى قطب عضو الغرفة الهندسية في اتحاد الصناعات، إن تطبيق المواصفة الجديدة لتحويل البوتاجازات المنتجة في مصر لنظام الأمان الكامل سواء للعيون أوالفرن، يتطلب على الأقل عامين ويحتاج جذب تكنولوجيا جديدة غير متوفرة في مصر حاليًا، ولا يمكن تنفيذ المواصفة إلا بعد جذب استثمارات جديدة عبر تدشين مصانع بتكنولوجيا أوروبية لتمد المصانع باحتياجاتها لتطبيق هذه المواصفة.
 

وأضاف قطب لـ"اليوم السابع"، أن هناك أكثر من 30 مصنع لإنتاج البوتاجاز في مصر منهم 3 مصانع فقط هي التي يمكنها التحول لتكنولوجيا الأمان الكامل، مشيرًا  إلى أن التحول لتكنولوجيا الأمان الكامل يتطلب استيراد مدخلات بأسعار مرتفعة للغاية، وأغلبها من دول أوروبية، مشيرًا إلى أن إحدى الدول عندما قررت التحول لتكنولوجيا الأمان الكامل عملت على جذب 4 مصانع من أوروبا كاستثمار شامل لتوفير احتياجات المصانع المحلية، وفي سبيل ذلك منحت المستثمرين الأوروبيين مميزات كبيرة سواء بحوافز ضريبية وأراضى مجانية لإنشاء المصانع وغيرها من الحوافز، وهذه المصانع الآن توفر احتياجات الدولة المذكورة من مدخلات وخامات إنتاج البوتاجاز بالأمان الكامل.


انتاج البوتاجاز

ازمة البوتاجاز

مواصفة الامان في البوتاجاز

انتاج البوتاجاز في مصر

الغرفة الهندسية

اتحاد الصناعات

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