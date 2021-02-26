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الغرفة الهندسية: البوتاجاز المستورد لا يخضع لمواصفات وسنبحث أزمة مواصفة الأمان

الجمعة، 26 فبراير 2021 04:00 ص
الغرفة الهندسية: البوتاجاز المستورد لا يخضع لمواصفات وسنبحث أزمة مواصفة الأمان اتحاد الصناعات
كتب إسلام سعيد

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قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن استيراد البوتجاز من الخارج لا يخضع لمواصفات معينة، كالتي تسعي الحكومة لتعميمها على مصانع إنتاج البوتاجاز.
 
وأضاف في تصريحات خاصة، أن هناك مشكلة تواجه مصانع البوتاجاز، فى تطبيق المواصفة القياسية (1-1-164/2017) للبوتاجاز القائم بذاته free stand cooker والمفروضة من وزارة الصناعة، كاشفاً عن عقد اجتماع مرتقب مع رئيس هيئة المواصفات والجوده لبحث أزمة فرض مواصفة جديدة على المصانع في وقت يتم الاستيراد فيه دون تطبيق هذه المواصفة.
 
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المصانع خاطبت الغرفة حول صعوبة الالتزام بالمواصفات المقررة، لأن ذلك يتطلب استيراد بعض المكونات والذي واجه صعوبة شديدة نتيجة أزمة فيروس كورونا.
 
وفى نفي السياق، كشف خطاب غرفة الصناعات الهندسية الموجه لمجلس الوزراء، وجود كميات كبيرة من المكونات جاهزة لإنتاج الموديلات الموجودة حاليا بالمواصفة السابقة والتي لا يمكن تعديلها، كما كشف وجود كميات كبيرة من المنتج التام مخالف للمواصفات الجديدة نتيجة الركود.

مصانع البوتاجاز

البوتاجاز المصري

الغرفة الهندسية

اتحاد الصناعات

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