العثور على جثة شخص داخل منزله بدمنهور فى ظروف غامضة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة، العثور على جثة شخص داخل منزله فى ظروف غامضة.

كان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص فى العقد الرابع من العمر، في ظروف غامضة داخل منزله، بالقرب من نقابة التطبيقين بوسط مدينة دمنهور.

وعلى الفور، انتقلت قيادات الأجهزة الأمنية، إلى مكان الواقعة، وتم التحفظ على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة، وانتداب الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة، وجارى عمل التحريات الأولية لسرعة كشف غموض الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.