وأضاف أنه لا توجد في الوقت الحاضر بحوث تثبت عدم إمكانيَّة نجاح اللقاح، مبينا أنَّ اللقاح الذي سيصل خلال أيام هو لقاح (أسترازينيكا) البريطاني، ولم يتم تحديد الكميَّة على وجه الدقة.