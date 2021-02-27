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الرئيس السيسي يتسلم رسالة خطية من أمير دولة الكويت

السبت، 27 فبراير 2021 04:25 م
الرئيس السيسي يتسلم رسالة خطية من أمير دولة الكويت الرئيس السيسي يتسلم رسالة خطية من أمير دولة الكويت
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وكالة الأنباء الكويتية، إن أمیر دولة الكويت، الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بعث رسالة خطیة إلى الرئیس عبدالفتاح السیسي رئیس جمھوریة مصر العربیة الشقیقة قام بتسلیمھا وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح لدى لقائه بفخامته  الیوم السبت خلال الزیارة الرسمیة التي یقوم بھا إلى العاصمة القاھرة.

وتتعلق الرسالة بالعلاقات الثنائیة الأخویة المتینة والوطیدة التي تربط بین البلدین والشعبین الشقیقین وسبل دعمھا وتعزیزھا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

رسالة أمير الكويت للرئيس السيسي
رسالة أمير الكويت للرئيس السيسي

 

 


الرئيس السيسي

أمير دولة الكويت

رساله امير الكويت للرئيس السيسى

الكويت

نواف الاحمد الجابر الصباح

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