"الدفاع الأرمينية": الجيش يواصل أداء مهامه "بغض النظر عن العملية السياسية"

يريفان /أ ش أ/

أكدت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة تواصل أداء مهامها بشكل كامل لضمان أمن الجمهورية، بغض النظر عن العملية السياسية.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الجيش مستمر فى الخدمة باسم ضمان أمن الدولة والشعب، مضيفا أن: "وزارة الدفاع والقوات المسلحة خارج السياسة وستواصل باستمرار خطوات إصلاح وتحديث قطاع الدفاع".

وكان مكتب رئاسة الجمهورية أعلن - فى وقت سابق اليوم - أن الرئيس أرمين ساركيسيان لم يوقع مرسوما بشأن إقالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، أونيك جاسباريان، والذى طلب رئيس الوزراء نيكول باشينيان استقالته.

بدوره، أكد باشينيان أنه أرسل و للمرة الثانية، التماسا إلى رئيس الجمهورية، يطلب فيه إقالة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة.