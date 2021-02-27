الجيش اليمنى يكبد الحوثيين خسائر فادحة على امتداد جبهات غرب مأرب

عدن /أ ش أ/

خاض الجيش اليمنى والمقاومة الشعبية خلال الساعات الماضية عدة معارك، بإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، كبدت خلالها المليشيا الحوثية الانقلابية خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد على امتداد جبهات غرب مأرب.

وجاءت المعارك بعد محاولات للمليشيا الحوثية التقدم إلى مواقع الجيش، فى جبهات المشجح والكسارة وصرواح، والتى كبدت خلالها المليشيا عشرات القتلى والجرحى إضافة إلى تدمير عتادها القتالي، بنيران أبطال الجيش والمقاومة وغارات محكمة لمقاتلات التحالف، وفقا للموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت).

ودكت مقاتلات التحالف ومدفعية الجيش تعزيزات وتجمعات المليشيا فى الجبهات ذاتها، والتى أسفرت عن تدمير آليات عسكرية ومقتل من كانوا فيها من عناصر.

وأكد مساعد قائد المنطقة الثالثة، العميد محمد المكروب فى تصريح لـ(سبتمبر نت) أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، أفشلت هجمات المليشيا الحوثية على امتداد جبهات صرواح، والمشجح، وهيلان، الكسارة.

وأوضح أن قوات الجيش استنزفت المليشيا الحوثية، وقضت على كل الأنساق التى هاجمت بها، وكبدتها عشرات القتلى والجرحى، علاوة على إلقاء القبض على أعداد كبيرة من عناصرها.

وأكد أن المواجهات أسفرت عن تدمير دبابات وآليات قتالية تابعة للعدو، واستعادة كميات كبيرة من الأسلحة المختلفة.. محذرا مليشيا الحوثى من مغبة استمرارها فى الهجوم على مأرب، مؤكدا أنها لن تجنى سوى الهزائم المستمرة على أسوار مأرب.

ولفت مساعد قائد المنطقة العسكرية الثالثة، إلى الاصطفاف الوطنى الكبير خلف قوات الجيش والمقاومة الشعبية، فى محافظة مأرب.. مؤكدا أن ذلك الدعم يؤكد على وحدة الصف فى مواجهة المليشيا الحوثية، المدعومة من إيران.