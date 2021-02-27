الجيش اليمنى يعلن مقتل وإصابة أكثر من 350 بميليشيات الحوثى على جبهات مأرب

كتب رامى محيى الدين

أعلن الجيش اليمنى مقتل وإصابة أكثر من 350 من ميليشيات الحوثي على جبهات مأرب، بعد تعرضها لنيران قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال بمديرية صرواح غرب محافظة مأرب، وذلك وفقا لما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل لها، ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري يمني قوله، إن قوات الجيش والمقاومة خاضت منذ ساعات الصباح الأولى معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في عدّة جبهات بمديرية صرواح، ما أسفر عن مقتل وإصابة 350 عنصرًا حوثيًا خلال المواجهات التي انتهت بفرار الميليشيات.

وأوضح أن مدفعية الجيش استهدفت ثكنات وآليات تابعة للميليشيا الحوثية وألحقت بها خسائر بشرية ومادية كبيرة منها تدمير أربعة أطقم كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الجبهة، ما أسفر عن مصرع وجرح جميع من كانوا على متنها.

بالتزامن مع ذلك استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتجمعات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بصرواح، وأسفرت الغارات عن خسائر بشرية ومادية في صفوفهم، منها تدمير 3 أطقم كانت تحمل أسلحة وذخائر.