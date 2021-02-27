الأحوال المدنية تستخرج بطاقات رقم قومي لمرضى في المستشفيات

كتب محمود عبد الراضي

استجاب قطاع الأحوال المدنية لالتماس أهلية مواطنين (أحدهما محجوز بإحدى المستشفيات بالقاهرة، وأخرى مريضة ومتواجدة بمحل إقامتها بالمنوفية)، لتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهما، حيث تم إيفاد مأموريتين، الأولى "لمقر المستشفى المحتجز بها المواطنة" والثانية "محل إقامة المواطن"، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد بطاقة الرقم القومى وتسليمها لهما .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة الحالات المرضية وكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.