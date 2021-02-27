اليوم السابع
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السبت، 27 فبراير 2021 09:38 م
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اغلاق ميناء نويبع البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية

السبت، 27 فبراير 2021 08:36 م
اغلاق ميناء نويبع البحرى بسبب سوء الأحوال الجوية ميناء نوبيع
جنوب سيناء - فايزة مرسال

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح، التى تتراوح ما بين 22-32 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار وحالة البحر مضطربة، وتم ايقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وتم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

 

 


ميناء نوبيع

البحر الأحمر

جنوب سيناء

الانشطه البحريه

سوء الأحوال الجويه

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