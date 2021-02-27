إنقاذ 100 مهاجر من جنسيات أفريقية قبالة سواحل "زوارة- الزاوية" فى ليبيا

طرابلس أ ش أ/

تمكن جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ الليبى، من إنقاذ 100 مهاجر من جنسيات أفريقية مختلفة قبالة سواحل زوارة- الزاوية.

ونقلت بوابة الوسط الليبية عن متحدث باسم رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق اليوم السبت، أن عناصر الزورقين (فزان) و(أوباري) التابعين لجهاز حرس السواحل تحركا بعد تسلمهما نداء استغاثة من غرفة العمليات الرئيسية وأنقذا المهاجرين وعادا بهم إلى نقطة إنزال أبوستة.

وتلقى المهاجرون المساعدات الإنسانية والخدمات اللازمة قبل تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد استكمال إجراءات التسليم والتسلم.