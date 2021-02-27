اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 07:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ

السبت، 27 فبراير 2021 07:13 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بكفر الشيخ إسعاف - ارشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 5 أشخاص، منهم 4 سيدات، في حادث انقلاب تروسيكل، بطريق المزارع السمكية، بمركز الحامول وتم نقلهم لمستشفى الحامول المركزي.

تلقى اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الحامول، يفيد بانقلاب تروسيكل، بطريق المزارع السمكية، بدائرة المركز نتج عنه إصابة 5 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى الحامول المركزي لتلقي العلاج الازم.

وتبين أن المصابين هم "سحر جمال إبراهيم، 35 سنة، مصابة باشتباه كسر بالساق، ومسعودة السيد العتباني، 40 سنة، مصابة باشتباه كسر معمودات، ومحمد نوار حسن، 40 سنة، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقري، وعبير عبدالله فني، 35 سنة، مصابة باشتباه كسر اليدين، وسومة عبدالفتاح الديب 40 سنة، باشتباه كسر بالساقين".

 

 


كفر الشيخ

حادث تصادم

اسعاف كفر الشيخ

الحامول

مزارع سمكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة