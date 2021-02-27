اليوم السابع
Ads
السبت، 27 فبراير 2021 06:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أخصائية مناعة إيطالية: التطعيم ضد "كورونا" بجرعة واحدة خطأ خطير للغاية

السبت، 27 فبراير 2021 05:00 ص
أخصائية مناعة إيطالية: التطعيم ضد "كورونا" بجرعة واحدة خطأ خطير للغاية تطعيم كورونا فى ايطاليا
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذرت أخصائية مناعة إيطالية، الجمعة، من خطورة اقتراح رئيس الوزراء، ماريو دراجي، بإعطاء أكبر عدد من المواطنين جرعة أولى من لقاح (كوفيد-19) أمر محفوف بالمخاطر، واصفة التطعيم ضد فيروس "كورونا" بجرعة واحدة بأنه "خطأ فادح.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية  الجمعة عن تسجيل 253 وفاة و20499 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة الإيطالية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 97227، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2.9 مليون حالة إصابة.

 


ايطاليا

كورونا فى ايطاليا

دراسة ايطالية

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة