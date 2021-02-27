أخصائية مناعة إيطالية: التطعيم ضد "كورونا" بجرعة واحدة خطأ خطير للغاية

كتب أحمد علوى

حذرت أخصائية مناعة إيطالية، الجمعة، من خطورة اقتراح رئيس الوزراء، ماريو دراجي، بإعطاء أكبر عدد من المواطنين جرعة أولى من لقاح (كوفيد-19) أمر محفوف بالمخاطر، واصفة التطعيم ضد فيروس "كورونا" بجرعة واحدة بأنه "خطأ فادح.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية الجمعة عن تسجيل 253 وفاة و20499 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أكدت وزارة الصحة الإيطالية أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 97227، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2.9 مليون حالة إصابة.