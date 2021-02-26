ولى عهد دبى: نحمد الله على سلامة أخى الأمير محمد بن سلمان

كتب هيثم سلامة

وجه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولى عهد دبى، رسالة إلى ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان يهنئه بنجاح العملية الجراحية التى خضع لها في الآونة الأخيرة.

وكتب حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبر حسابه بموقع تويتر:" نحمد الله على سلامة أخى الأمير محمد بن سلمان بعد عملية جراحية ناجحة.. أدام الله عليه الصحة والعافية.. تستاهل السلامة يا أبو سلمان".



حمدان بن محمد بن راشد عبر تويتر

يشار إلى أن الديوان الملكي السعودى أعلن خضوع ولى العهد السعودى محمد بن سلمان لعملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح، أول أمس الأربعاء بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالىي:

" بيان من الديوان الملكى "

أجرى ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر المستشفى بالصحة والعافية.