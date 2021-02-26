وزير الصناعة الأرمينى: حكومة نيكول باشينيان منتخبة ولا بد من حمايتها

كتب أحمد عرفة

قال هاكوب أرتشاكيان وزير الصناعة الأرميني، إن الضباط الذين يواجهون رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان لا يمثلون كل الجيش الأرمينى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف وزير الصناعة الأرميني، أن حكومة نيكول باشينيان منتخبة ولا بد من حمايتها، وتابع وزير الصناعة الأرميني: الشارع المؤيد لنيكول باشينيان كبير جداً.

وفى وقت سابق ذكر مكتب الرئاسى فى أرمينيا، اليوم الجمعة، أن الرئيس أرمين ساركيسيان يخطط لعقد اجتماع مع رئيس أركان الجيش الأرمينى أونيك جاسباريان، الذي أقاله رئيس الوزراء أمس.

وأوضح المكتب الرئاسي، في بيان أوردته وكالة أنباء (أرمنبرس) الأرمينية، أن "الرئيس ساركيسيان سيبدأ سلسلة من النقاشات بهدف إيجاد سبل لحل الوضع بشكل سلمي وتخفيف حدة التوترات في البلاد".