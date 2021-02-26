وزير السياحة يلتقى أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

التقى الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، فى ختام زيارته لمحافظة سوهاج اليوم، أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن المحافظة، بحضور السيد أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، واللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، ومرافقى الوزير.

وناقش اللقاء عددا من القضايا والموضوعات التى تهم المواطن السوهاجى بقطاعى السياحة والآثار، حيث طالب السادة النواب بتعظيم الاستفادة من المخيم السياحى بحى الكوثر لما يمثله من أهمية خاصة لأبناء سوهاج كمتنفس طبيعى مهم بالنسبة لهم، وضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بالترخيص السياحى للمحال والفنادق، وتطرق النواب إلى أهمية وضع مخطط كامل للمناطق الاثرية بالمحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وفق تخطيط مسبق واسلوب علمي.

وتناول اللقاء الأهمية التاريخية والآثرية لمدينة أخميم وضرورة استكمال أعمال الكشف عن الاثار التى لم يتم الكشف عنها حتى الآن، بالإضافة إلى أهمية تطوير الطرق والبنية التحتية بمداخل المناطق الأثرية وربطها بمطار سوهاج الدولي، والطرق الرئيسية، بالإضافة إلى أهمية وضع خطة اعلامية من وزارة السياحة والآثار للترويج لمتحف سوهاج القومى وكافة المواقع الأثرية بالمحافظة.