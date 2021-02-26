وزير الخارجية البريطانى يعلن تأييد بلاده للضربات الجوية الأمريكية فى سوريا

رامى محيى الدين

أعلن وزير الخارجية البريطانى تأييد بلاده للضربات الجوية الأمريكية فى سوريا، حسبما ذكرت سكاى نيوز عربية فى خبر عاجل لها.

وكان وزير الدفاع الأمريكى، لويد أوستن، أكد اليوم الجمعة، ثقته فى أنه قد تم ضرب الهدف الصحيح فى سوريا، وقال أوستن، فى تصريحات عقب الغارات التى شنها الجيش الأمريكى ضد البنى التحتية لتنظيمات مدعومة من إيران فى شرق سوريا، "متأكدون من أن الهدف الذى استهدف فى سوريا كان يستخدم من قبل الميليشيات التى نفذت الهجمات الصاروخية فى العراق"، مشددا "رسالتنا هي: لن نغض الطرف عن هجمات ميليشيات إيران".

وكان "البنتاجون" أعلن، فى وقت سابق، عن ضربة جوية أمريكية تمت بدقة عالية ضد تنطيمى كتائب حزب الله وكتائب "سيد الشهداء" المدعومين من طهران داخل الأراضى السورية.. وأنها تمت بناء على توجيهات الرئيس جو بايدن، وجاءت ردا على الهجمات الأخيرة التى استهدفت قوات أمريكية وأخرى تابعة للتحالف فى العراق.