اليوم السابع
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وزير الخارجية الأمريكى يؤكد متانة الشراكة مع الكويت منذ حرب الخليج

الجمعة، 26 فبراير 2021 06:00 ص
وزير الخارجية الأمريكى يؤكد متانة الشراكة مع الكويت منذ حرب الخليج أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكى
واشنطن أ ش أ

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قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، إن الشراكة بين الكويت والولايات المتحدة نمت بصور وثيقة لاسيما منذ حرب الخليج، التى وضعت أساسا للعلاقات القوية بين الدولتين.

وأضاف الوزير - فى تصريح ، بمناسبة العيد القومى للكويت - إن هذه العلاقات تطورت على مدار السنوات التالية فى المجالات التعليمية والثقافية والسياسية والاقتصادية، بصورة أقوى مما كانت عليه من قبل.

وأشار إلى أنه "منذ ثلاثين عاما وقفت دولة الكويت والولايات المتحدة وشركاء التحالف الدولى سويا فى ظل هدف موحد وشراكة بين الأيدى من أجل إلحاق الهزيمة بقوات غزو صدام حسين" .

وتابع: "باسم الشعب الأمريكى وأصدقاء وشركاء الكويت، أتشرف بالإعراب عن أفضل الأمنيات للشعب الكويتى فى عيدهم القومى ويوم التحرير".

وأضاف "أتطلع لاستمرار التعاون فى العام المقبل فى العديد من القضايا التى تواجه الدولتين سويا والاحتفال بذكرى شراكتنا خلال حرب الخليج".

 


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