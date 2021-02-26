نائبة جو بايدن توجه رسالة للأمريكيين عن لقاحات فيروس كورونا

كتب محمد سعودي

وجهت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة إلى الأمريكيين بشأن لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث حثتهم على ضرورة الحصول على التطعيمات للحماية من الفيروس التاجي.

وكتبت كامالا هاريس عبر حسابها الرسمي على انستجرام، الخميس :"قمت اليوم بزيارة صيدلية عملاقة في واشنطن العاصمة، حيث يتم تطعيم السكان المحليين. إنها واحدة من أكثر من 7000 صيدلية تقدم ملايين اللقاحات للأميركيين مباشرة في مجتمعاتهم. نحن نحرز تقدمًا - عندما يحين دورك، احصلوا على التطعيم".



كامالا هاريس عبر انستجرام

من ناحية أخرى، أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الامريكى جو بايدن، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تتعرض لأزمة جوع تؤثر على صحة الأطفال، مشيرة إلى أن الأمر يتطلب تمرير خطة الإنقاذ الامريكية من قبل الكونجرس لمعالجة أزمة الجوع التي يعيشها أمريكيين والعمل على سرعة تقديم الإغاثة لهم.



كامالا هاريس خلال تواجدها في حملة تطعيم

وغردت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الامريكى جو بايدن، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "هناك أزمة جوع في بلدنا ، وهي تؤثر على الأطفال. لا ينبغي أن يحدث هذا لأي طفل أو عائلة. يحتاج الكونجرس إلى تمرير خطة الإنقاذ الأمريكية ، التي تعالج أزمة الجوع وتقدم الإغاثة لأولئك الأمريكيين الذين يحتاجون إليها".