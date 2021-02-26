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ميرور: انفجار يهز كارديف البريطانية وشهود: شخص حاول تفجير ماكينة صراف آلى

الجمعة، 26 فبراير 2021 11:28 ص
ميرور: انفجار يهز كارديف البريطانية وشهود: شخص حاول تفجير ماكينة صراف آلى الشرطة البريطانية
كتب محمد جمال

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أفادت صحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم الجمعة، بأن انفجارًا قويًا وقع في مدينة كارديف عاصمة ويلز بالمملكة المتحدة، وقالت الصحيفة، إن السكان استيقظوا على صوت انفجار مخيف بمدينة كارديف، فيما أغلقت الشرطة الشوارع المؤدية إلى مكان الانفجار.
 
وبحسب الصحيفة، فإن دوى انفجار سُمع فى المدينة في الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي بمنطقة لانرومني، فيما قال أحد الشهود العيان إنه على ما يبدو هناك شخصًا حاول تفجير ماكينة للصراف الآلى.

وطلبت الشرطة البريطانية الابتعاد عن المنطقة لحين الانتهاء من التحقيق.

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