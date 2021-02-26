موسكو: أمريكا لم تخطر روسيا بضربة عسكرية نفذتها فى سوريا إلا قبلها بدقائق

رويترز

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن أمريكا لم تخطر روسيا بالضربة التي نفذتها في سوريا إلا قبلها بدقائق، وأكد لافروف إن روسيا تعتزم إعادة التواصل مع أمريكا بشأن سوريا قريبا، ودعا لافروف أمريكا لإعادة التواصل بشأن سوريا لتوضيح موقف إدارة بايدن.