اليوم السابع
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موسكو: أمريكا لم تخطر روسيا بضربة عسكرية نفذتها فى سوريا إلا قبلها بدقائق

الجمعة، 26 فبراير 2021 01:35 م
موسكو: أمريكا لم تخطر روسيا بضربة عسكرية نفذتها فى سوريا إلا قبلها بدقائق لافروف وزير الخارجية الروسى
رويترز

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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إن أمريكا لم تخطر روسيا بالضربة التي نفذتها في سوريا إلا قبلها بدقائق، وأكد لافروف إن روسيا تعتزم إعادة التواصل مع أمريكا بشأن سوريا قريبا، ودعا لافروف أمريكا لإعادة التواصل بشأن سوريا لتوضيح موقف إدارة بايدن.

 

 


سوريا

روسيا

أمريكا

موسكو

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