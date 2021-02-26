مطرانية أبوتيج تستأنف اليوم القداسات والأنشطة الكنسية.. تعرف على الشروط

تستأنف مطرانية أبو تيج وصدفا والغنايم، اليوم، الجمعة، القداسات ومدارس الأحد والأنشطة الكنسية كافة بإجراءات احترازية مشددة بسبب فيروس كورونا، وفق شروط محددة.

وقال الأنبا أندراوس أسقف الإيبارشية فى وقت سابق:"تقرر فتح الكنائس للقداسات أيام الأحد والأربعاء والجمعة من كل أسبوع وبنسبة حضور 50% من سعة الكنيسة بمعنى شخصين لكل دكه أو مقعد ، كما يمكن الاستعانة ببلكونات الكنيسة لاستيعاب عدد أكبر ومنعاً للتكدس، وذلك اعتبارا من غدا الجمعة".

وقررت المطرانية، عودة خدمة مدارس الأحد واجتماع الفتيان واجتماع الفتيات للمرحلة الإعدادية، واجتماع ثانوى، وذلك بنظام تناوب الفصول المعمول به سابقاً قبل قترة الإغلاق ، فتح فصول الدراسات اللاهوتية وإعداد الخدام بنفس الإجراءات السابقة ، وفتح المشاغل الخاصة بالكنائس مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامة للمترددين على المشغل وكذلك القائمين بالخدمة فى المشغل .

وتابع الأنبا أندراوس، يتم فتح قاعات العزاء مع ملاحظة، ارتداء الكمامات أثناء التواجد فى القاعة، مراعاة التباعد الاجتماعي فى الجلوس فى القاعة، ولا تزيد كلمة الأب الكاهن فى القاعة عن 5 دقائق، ولاتزيد فترة العزاء للمعزين عن 5 دقائق منعاً للتزاحم والتكدس داخل القاعة، ولاضرورة للعزاء بالمصافحة ويكتفى بوضع اليد على القلب كإشارة للعزاء فقط، مشددا على أن عبارات العزاء تكون : "وننتظر قيامة الأموات "والرد " وحياة الدهر الآتى"، كما سيتم تعقيم القاعة عقب انتهاء يوم العزاء.