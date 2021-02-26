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أُدرجت أكثر من 300 طالبة على قائمة المفقودات بولاية /زمفرا/ شمال غربى نيجيريا بعد مداهمة قطاع طرق مسلحين مشتبه بهم لمدرسة داخلية حكومية ثانوية بنات ونفذوا عمليات خطف، وقال متحدث باسم حاكم الولاية، زيلاني بابا - حسبما ذكرت قناة فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الجمعة/ - إنه تابع تقارير بشأن حادث الاختطاف على وسائل التواصل الاجتماعي وتواصل مع الشرطة، إلا أنه لا يوجد - حتى الآن- مزيد من التفاصيل بشأن هذا الصدد.