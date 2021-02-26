محافظة الجيزة تتابع إصلاح عطل تسبب فى ضعف ضخ المياه بانتظام بالبدرشين

وجهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بسرعة إصلاح العطل الذى تسبب فى ضعف ضغوطات المياه بمركز ومدينة البدرشين.

كما وجهت رئيس مركز البدرشين بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أى عوائق أمام الشركة لسرعة الانتهاء من أعمال إصلاح العطل وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية لمركز ومدينة البدرشين.

وأشارت المحافظة فى بيان اليوم، إلى أن شركه مياه الشرب والصرف الصحى سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الاماكن المتأثرة بالانقطاع وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبيه احتياجاتهم فورا.

كانت محافظة الجيزة قد أعلنت فى وقت سابق، عن تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 600 مم الجديد المغذى لمنطقتى العمرانية الشرقية والغربية وذلك لتحسين ضغط المياه بهذه المناطق قبل حلول فصل الصيف وقرب شهر رمضان المبارك إلى جانب سرعه نهو أعمال الرصف فى الجزء المتبقى من شارع الشعب تقاطع محور ترعه الزمر بحى العمرانية.

وأشارت محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات تبدأ من الساعة العاشرة مساء يوم الأحد الموافق 28 فبراير الجارى، وحتى الساعة السادسة صباح يوم الاثنين 1 مارس المقبل، لسرعة الانتهاء من الأعمال وسوف تتأثر منطقتى العمرانية الشرقية والغربية بانقطاع مياه الشرب خلال تلك الفترة.

ووجهت المحافظة شركة مياه الشرب والصرف الصحى وحى العمرانية بسرعة الانتهاء من الأعمال فى المواعيد المحددة والمتابعة الميدانية، وأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة بالانقطاع وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبيه احتياجاتهم فورا.