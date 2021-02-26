مجلس جامعة الوادى الجديد يعفى طلاب المدن الجامعية من رسوم شهرى يناير وفبراير

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

أصدر الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، قرارا بإعفاء طلاب المدن الجامعية من مصروفات شهري يناير وفبراير، وقال رئيس الجامعة في تصريح صحفي، إنه سيتم حساب الأيام المتبقية من شهر فبراير استضافه بالليلة بدون تغذية.

وأضاف أن هذا القرار يأتي في إطار حرص جامعة الوادي الجديد على راحة طلاب وطالبات المدن الجامعية، ومراعاه لظروفهم الاجتماعية وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور وللظروف الاقتصادية، التي تمر بها بعض الأسر جراء جائحة فيروس كرونا المستجد.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد اجتماع مجلس الجامعة، رقم ( 29) بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا وعمداء الكليات، الـ6 وأمين عام الجامعة المساعد.

من جانبه وجه نائب رئيس الجامعة، الشكر لجميع أعضاء مجلس الجامعة واعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة على تهنئتهم وشعورهم تجاهه، كما أعرب عن بالغ امتنانه وشكره للجميع علي حسن الاستقبال واعداً بإنجاز المهام المكلف بها في ظل القيادة الحكيمة للجامعة.

واستعرض رئيس الجامعة، موضوعات جلسة الجامعة والمتضمنة مسابقة اختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة، ومدي استعداد الجامعة للمشاركة في المسابقة، كذلك مسابقة أفضل جامعة في مشروع تطبيقي مرتبط بالمجتمع ومسابقة أفضل جامعة في الابحاث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة.

كما استعرض طنطاوى، قرار إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة، وخلال الاجتماع شكل رئيس الجامعة فريق عمل من قطاع خدمة المجتمع وأعضاء هيئة التدريس للإعداد الجيد للمشاركة فى هذه المسابقة.

وخلال الجلسة استعرض طنطاوى، الجهود المبذولة من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في إطار بروتوكول التعاون لتفادي العقبات التي تواجه الجامعات لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي للعلماء المصريين بكليات الزراعة والطب البيطري، وذلك في إطار الاستراتيجية المبنية على التنمية المستدامة، والمعرفة، والابتكار.

حيث هدف البروتوكول، إلى تخصيص بحق الانتفاع مساحة 1000 فدان من الأراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع لأي جامعة من جامعات مصر، وفقاً لرؤية محافظة الوادي الجديد ممثلة في (صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة).

ثم استعرض رئيس الجامعة، مدي جاهزية الكليات لبدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، يوم السبت، الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات (العملية والشفوية والتخلفات والنظرية)، طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات، مشددا علي انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليمية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأشار رئيس الجامعة، إلي مد العام الدراسي الجاري لمدة 3 أسابيع مبدئياً، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة، وأن ينتهي الفصل الدراسي الثاني في 7 يوليو 2021م وتنتهي جميع اعمال الامتحانات في 31 يوليو 2021م.

كما أحاط المجلس، على أنه يجوز للطلاب المتخلفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الإعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات.

واستعرض رئيس الجامعة، جهود تقديم منح دراسية ودعم نقدي لـطلاب الجامعات من الطلاب المتفوقين والموهوبين على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بمختلف الجامعات، وذلك بهدف تشجيع الطلاب ودعمهم، من خلال توفير مكافأت شهرية للطلاب الفائقين وغير القادرين.

وخلال جلسة مجلس الجامعة، قدم رئيس الجامعة التهنئة لكلية الآداب بالجامعة لاعتماد برنامج الدبلوم المهني لمعلمي اللغة العربية والدراسات الإسلامية لتعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

كما استعرض المجلس، أعداد الطلاب المقترح قبولهم في العام الجامعي 2021/2022م، في كليات الجامعة المختلفة، وآليات التعامل مع تظلمات الطلاب من نتائج الامتحانات، ولائحة النظام الأساسي لتحسين الخدمة التأمينية لطلاب الجامعة لمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا

وتابع المجلس، مناقشة موضوعات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتي جاء اهمها مسابقة افضل جامعة صديقة للبيئة مع اقتراح تبني الجامعة لمشروع للوقاية من سوسة النخيل، وتشكيل لجنة لهذا الغرض والاستفادة من مخلفات النخيل.

كما ناقش المجلس، عدداً من موضوعات شئون أعضاء هيئة التدريس، ووافق المجلس علي تنفيذ مسابقة إذاعية بعنوان (الجامعة والمجتمع)، وتقديم بعض الدعم المادي للمسابقة، كذلك تمت الموافقة علي فتح بعض من البرامج ذات طابع خاص بمصروفات، وكذا تفعيل وحدة السلامة والصحة المهنية بالمبنى الإداري للجامعة والكليات والوحدات التابعة لها.

واختتم المجلس، مناقشاته بعرض بروتوكول التعاون بين الجامعة ومؤسسة الأهرام.

وفى نهاية الجلسة، قام الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ونائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والوكلاء ومهندسة إدارة الشئون الهندسية بالجامعة بزيارة ميدانية لمبنى كلية الطب البشرى بمبنى ديوان عام المحافظ القديم، والذى أهدته المحافظة لجامعة الوادى الجديد لمتابعة أنهاء أعمال الترميم والتشطيبات النهائية للمبنى.

وقدم رئيس الجامعة، وأعضاء مجلس الجامعة الشكر للشركة المنفذة لأعمال الصيانة والترميم للمبنى على ما بذلوه من جهود لخروج المبنى بهذا الطراز المعمارى، الذى يتناسب والطرز المعمارية التى تميز المعالم السياحية الأثرية بالوادى الجديد ليكون للجامعة بصمة معمارية تميزها عن الجامعات الاخرى .